更新版 -纽约汇市：欧元兑美元跌至六周低点，因欧元区GDP数据疲弱

《全球重要经济事件一览表》--4月11日-4月18日
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2886 1.2918 -0.25 -2.33 1.3194 美元/日圆 102.23 102.35 -0.12 +17.86 86.74 欧元/日圆 131.74 132.30 -0.42 +15.11 114.45 美元/瑞郎 0.9645 0.9666 -0.22 +5.35 0.9155 英镑/美元 1.5233 1.5210 +0.15 -6.26 1.6251 美元/加元 1.0157 1.0179 -0.22 +2.38 0.9921 澳元/美元 0.9896 0.9888 +0.08 -4.78 1.0393 欧元/瑞郎 1.2430 1.2490 -0.48 +2.94 1.2075 欧元/英镑 0.8456 0.8495 -0.46 +4.21 0.8114 新西兰元/美元 0.8234 0.8196 +0.46 -0.59 0.8283 美元/挪威克朗 5.8460 5.8322 +0.24 +5.09 5.5630 欧元/挪威克朗 7.5350 7.5472 -0.16 +2.65 7.3403 美元/瑞典克朗 6.6707 6.6657 +0.08 +2.65 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5963 8.6131 -0.20 +0.22 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨 跌幅亦以此为基准计算。 (完)
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。