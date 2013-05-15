更新版 -纽约汇市：欧元兑美元跌至六周低点，因欧元区GDP数据疲弱

今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2886 1.2918 -0.25 -2.33 1.3194 美元/日圆 102.23 102.35 -0.12 +17.86 86.74 欧元/日圆 131.74 132.30 -0.42 +15.11 114.45 美元/瑞郎 0.9645 0.9666 -0.22 +5.35 0.9155 英镑/美元 1.5233 1.5210 +0.15 -6.26 1.6251 美元/加元 1.0157 1.0179 -0.22 +2.38 0.9921 澳元/美元 0.9896 0.9888 +0.08 -4.78 1.0393 欧元/瑞郎 1.2430 1.2490 -0.48 +2.94 1.2075 欧元/英镑 0.8456 0.8495 -0.46 +4.21 0.8114 新西兰元/美元 0.8234 0.8196 +0.46 -0.59 0.8283 美元/挪威克朗 5.8460 5.8322 +0.24 +5.09 5.5630 欧元/挪威克朗 7.5350 7.5472 -0.16 +2.65 7.3403 美元/瑞典克朗 6.6707 6.6657 +0.08 +2.65 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5963 8.6131 -0.20 +0.22 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨 跌幅亦以此为基准计算。 (完)