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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 06:36 BJT

更新版 -纽约汇市：欧元兑美元跌至六周低点，因欧元区GDP数据疲弱

今日     上日     当日    今年以   2012年
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 欧元/美元                      1.2886   1.2918    -0.25    -2.33   1.3194
 美元/日圆                      102.23   102.35    -0.12   +17.86    86.74
 欧元/日圆                      131.74   132.30    -0.42   +15.11   114.45
 美元/瑞郎                      0.9645   0.9666    -0.22    +5.35   0.9155
 英镑/美元                      1.5233   1.5210    +0.15    -6.26   1.6251
 美元/加元                      1.0157   1.0179    -0.22    +2.38   0.9921
 澳元/美元                      0.9896   0.9888    +0.08    -4.78   1.0393
 欧元/瑞郎                      1.2430   1.2490    -0.48    +2.94   1.2075
 欧元/英镑                      0.8456   0.8495    -0.46    +4.21   0.8114
 新西兰元/美元                  0.8234   0.8196    +0.46    -0.59   0.8283
 美元/挪威克朗                  5.8460   5.8322    +0.24    +5.09   5.5630
 欧元/挪威克朗                  7.5350   7.5472    -0.16    +2.65   7.3403
 美元/瑞典克朗                  6.6707   6.6657    +0.08    +2.65   6.4986
 欧元/瑞典克朗                  8.5963   8.6131    -0.20    +0.22   8.5777
                                                                          
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨
 跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
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