全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因海岬型和巴拿马型船费率下降

路透5月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第五个交易日下跌，因海岬型船和巴拿马型船费率下降。

波罗的海乾散货运价指数 跌11点，或1.26%，至861点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌22点或1.62%至1,338点。日均获利下跌256美元至5,469美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌14点或1.42%，至974点。日均获利下降117美元至7,771美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“我们预计明年全球经济复苏依然疲弱，需求不大可能明显回升，虽然(船只)供应增速正在放缓，但整体运力仍在大幅增加。因此我们预计乾散货运价指数在2014年晚期之前不会出现任何重大反弹，”Capital Economics分析师Thomas Pugh对路透表示。(完)