《日本重要政经日程》--5月16日

《全球重要经济事件一览表》--4月11日-4月18日
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0120 - 三个月期贴现国库券标售
0130 - 五年期政府公债标售
0430 - 3月工业生产修正值
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 白云; 审校 王兴亚)
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。