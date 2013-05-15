《美国重要政经日程》--5月16日

中国农业：上调16/17年度玉米和大豆进口预估至100万吨和8,655万吨--农业部

路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。