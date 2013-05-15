澳新经济指标预测--5月16日-5月23日****

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月13日当周 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰净债务比例预估 下半 -- 27.8% 年 0200 预算收支(亿新西兰元) -- 赤字97. 8 2245 新西兰生产者投入物价 第一季 -- -0.3% 生产者产出物价 -- -0.1% 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 37 出口(亿新西兰元） -- 44.2 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差7.18 贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差5.2 5月21日(二) 暂无重要经济数据公布 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 5月 -- -5.1% 5月23日(四) 暂无重要经济数据公布 (完)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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