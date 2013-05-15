全球外汇市场5月16日主要消息

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月16日(四)
-- - 欧盟(EU)执委会主席巴罗索在一次行业会议上发表讲话
-- - 欧央行管委会会议，没有利率决议计划
0200 - 新西兰下半年净债务预估和预算收支
0430 - 日本3月工业生产修正值
0645 - 法国第一季工业投资
0645 - 法国第一季非农就业数据
0745 - 美国费城联储总裁普洛瑟就经济前景和货币政策发表讲话
0800 - 意大利3月贸易收支
0900 - 欧元区3月贸易收支
0900 - 欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)终值
1145 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就“2013年经济复苏--势头强劲还是停滞不前？”发表讲话
1200 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德在对外关系委员会(Council on Foreign Relations)发表讲话
1230 - 美国4月消费者物价指数(CPI)和核心CPI
1230 － 美国4月实质所得
1230 - 美国4月房屋开工和建筑许可
1230 - 美国一周初请失业金数据
1300 - 美国达拉斯联储总裁费希尔就“经济和货币政策前景”发表讲话
1300 - 欧央行总裁德拉吉在都灵国际书展发表讲话
1400 - 美国费城联储5月制造业指数
1630 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金就“强劲复苏的前景”发表讲话
1905 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯就经济和货币政策发表讲话
-- - 美国克利夫兰联邦储备银行4月CPI
2030 - 美联储资产负债表
2245 - 新西兰第一季生产者物价指数
2350 - 日本3月机械订单
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 白云)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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