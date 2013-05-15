版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 06:58 BJT

全球外汇市场5月16日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月16日(四)

-- - 欧盟(EU)执委会主席巴罗索在一次行业会议上发表讲话

-- - 欧央行管委会会议，没有利率决议计划

0200 - 新西兰下半年净债务预估和预算收支

0430 - 日本3月工业生产修正值

0645 - 法国第一季工业投资

0645 - 法国第一季非农就业数据

0745 - 美国费城联储总裁普洛瑟就经济前景和货币政策发表讲话

0800 - 意大利3月贸易收支

0900 - 欧元区3月贸易收支

0900 - 欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)终值

1145 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就“2013年经济复苏--势头强劲还是停滞不前？”发表讲话

1200 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德在对外关系委员会(Council on Foreign Relations)发表讲话

1230 - 美国4月消费者物价指数(CPI)和核心CPI

1230 － 美国4月实质所得

1230 - 美国4月房屋开工和建筑许可

1230 - 美国一周初请失业金数据

1300 - 美国达拉斯联储总裁费希尔就“经济和货币政策前景”发表讲话

1300 - 欧央行总裁德拉吉在都灵国际书展发表讲话

1400 - 美国费城联储5月制造业指数

1630 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金就“强劲复苏的前景”发表讲话

1905 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯就经济和货币政策发表讲话

-- - 美国克利夫兰联邦储备银行4月CPI

2030 - 美联储资产负债表

2245 - 新西兰第一季生产者物价指数

2350 - 日本3月机械订单

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐