全球外汇市场5月16日主要消息

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展

“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。