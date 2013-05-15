南非汇市：兰特兑美元逼近两个月低点，受矿商Lonmin罢工事件影响

路透约翰内斯堡5月15日 - 南非兰特兑美元周三降至近两个月低点，因铂金(白金)生产商Lonmin的罢工事件进入第二日。

1455GMT，兰特兑美元报9.2865，较周二纽约收盘下跌0.6%。盘中稍早一度触及9.3255，为3月25日以来最低。

Lonmin工人周二发起罢工，全部13个矿井暂停生产，令人担忧去年劳工暴力事件可能重演，当时造成逾50人身亡。

矿井主要工会的领袖周三告诉矿工重返工作岗位。

“劳资纠纷明显是不利于兰特的短期基本面因素，必须得到消化”Absa Capital的固定收益、大宗商品和外汇部门主管Garth Klintworth称，“整体而言市场没有太过偏空，但交投趋于谨慎。”

Klintworth表示，美元走强也影响到了兰特。

“假设美元和主要货币持稳，兰特或将交投在9.25-9.35区间内，”他称。

公债涨跌不一，2026年到期的公债收益率(殖利率) 上涨3个基点，报6.81%，2015年到期公债收益率 报5.06%，下降2个基点。(完)

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