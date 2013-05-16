版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 16日 星期四 08:10 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月16日-5月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
     
    * 5月13日当周 
 5月16日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    4月       -0.2%       -0.2%
          美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                          +1.3%       +1.5%
          美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                          +0.2%       +0.1%
          美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期)                      +1.8%       +1.9%
 1230     美国实质所得(较前月)                               4月          --       +0.5%
 1230     美国房屋开工年率(万户)                             4月        97.3       103.6
          美国建筑许可年率(万户)                                        94.5        90.7
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               5月11日当周        33.0        32.3
          美国初请失业金人数四周均质(万人)                                --      33.675
          美国续请失业金人数(万人)                    5月4日当周       300.0       300.5
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数                     5月       正2.4       正1.3
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                        4月          --       +0.1%
        
 5月17日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  4月        持平       +0.2%
          加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                        +0.6%       +1.0%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                    +0.2%       +0.2%
          加拿大央行核心CPI(较上年同期)                                +1.2%       +1.4%
 1230     加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                       3月       +0.4%        持平
 1355     美国路透/密西根大学消费者信心指数              5月初值        78.0        76.4
          美国路透/密西根大学消费者现况指数                             89.9        89.9
          美国路透/密西根大学消费者预期指数                             68.1        67.8
 1400     美国领先指标                                       4月       +0.2%       -0.1%
 1430     美国ECRI一周领先指标                       5月10日当周          --       131.0
 
    *5月20日当周
 5月20日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                 4月          --      负0.23
 5月21日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月18日当周          --       -2.0%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月18日当周          --       +2.8%
 2200     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比           4月          --        1.14
 5月22日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                           5月17日当周          --       876.6
          美国再融资指数                                                  --     4,805.8
 1230     加拿大零售销售(较前月)                             3月          --       +0.8%
                                                                              
 1400     美国成屋销售年率(万户)                             4月         498         492
 1800     美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月30日-                                      
          5月1日会议记录                                                      
 5月23日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               5月18日当周          --          --
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                                --          --
          美国续请失业金人数(万人)                   4月13日当周          --          --
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            5月初值          --        52.1
 1300     美国联邦住房金融局房价(较前月)                     3月          --       +0.7%
 1400     美国新屋销售年率(万户)                             4月        42.5        41.7
 1500     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   5月          --         负5
 （完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐