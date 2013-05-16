美国与加拿大经济指标预测--5月16日-5月23日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 5月13日当周 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -0.2% -0.2% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.3% +1.5% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.9% 1230 美国实质所得(较前月) 4月 -- +0.5% 1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 97.3 103.6 美国建筑许可年率(万户) 94.5 90.7 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月11日当周 33.0 32.3 美国初请失业金人数四周均质(万人) -- 33.675 美国续请失业金人数(万人) 5月4日当周 300.0 300.5 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正2.4 正1.3 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 -- +0.1% 5月17日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 持平 +0.2% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.6% +1.0% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.2% +1.4% 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 +0.4% 持平 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 78.0 76.4 美国路透/密西根大学消费者现况指数 89.9 89.9 美国路透/密西根大学消费者预期指数 68.1 67.8 1400 美国领先指标 4月 +0.2% -0.1% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月10日当周 -- 131.0 *5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.23 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月18日当周 -- -2.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月18日当周 -- +2.8% 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 4月 -- 1.14 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月17日当周 -- 876.6 美国再融资指数 -- 4,805.8 1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 -- +0.8% 1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 498 492 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月30日- 5月1日会议记录 5月23日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月18日当周 -- -- 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 美国续请失业金人数(万人) 4月13日当周 -- -- 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 52.1 1300 美国联邦住房金融局房价(较前月) 3月 -- +0.7% 1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 42.5 41.7 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 5月 -- 负5 （完）
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。