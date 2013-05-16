美股业绩：思科季度获利超越预期，盘后股价大涨

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约5月15日 - 思科 公布季度获利高于预期，意味着这家网路设备大厂的客户扩大科技支出。
思科执行长钱伯斯在一份声明稿中表示，该公司见到“迟缓但稳定的经济环境”的良好迹象，之后股价上涨约5%。
“我们正开始见到美国和世界其他地方一些良好的迹象，这令人感到振奋，”钱伯斯表示。
4月27日止会计年度第三季获利增至25亿美元，相当于每股获利(EPS)0.46美元；上年同期则分别为21.7亿及0.40美元。
排除特殊项目后的EPS为0.51美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估为0.49美元。
RBC Capital Markets分析师Mark Sue表示，思科营收优于预期，显示他们在疲弱的经济环境下做出最好的表现。
“他们似乎逆势而行，这令人欣慰，”Sue说道。
Evercore分析师Mark McKechnie对于思科毛利率达63%感到佩服，这高于公司目标61-62%。
McKechnie称，“观察他们是否能提高利润率预估将会是件趣事。”
思科当季营收成长超过5%，由116亿美元扩增至122亿，汤森路透I/B/E/S调查分析师预估为121.8亿。
思科盘后股价涨至22.27美元，此前在常规交易时段收报21.21美元。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。