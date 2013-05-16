美股业绩：思科季度获利超越预期，盘后股价大涨

路透纽约5月15日 - 思科 公布季度获利高于预期，意味着这家网路设备大厂的客户扩大科技支出。

思科执行长钱伯斯在一份声明稿中表示，该公司见到“迟缓但稳定的经济环境”的良好迹象，之后股价上涨约5%。

“我们正开始见到美国和世界其他地方一些良好的迹象，这令人感到振奋，”钱伯斯表示。

4月27日止会计年度第三季获利增至25亿美元，相当于每股获利(EPS)0.46美元；上年同期则分别为21.7亿及0.40美元。

排除特殊项目后的EPS为0.51美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估为0.49美元。

RBC Capital Markets分析师Mark Sue表示，思科营收优于预期，显示他们在疲弱的经济环境下做出最好的表现。

“他们似乎逆势而行，这令人欣慰，”Sue说道。

Evercore分析师Mark McKechnie对于思科毛利率达63%感到佩服，这高于公司目标61-62%。

McKechnie称，“观察他们是否能提高利润率预估将会是件趣事。”

思科当季营收成长超过5%，由116亿美元扩增至122亿，汤森路透I/B/E/S调查分析师预估为121.8亿。