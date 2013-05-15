欧洲经济指标预测--5月16日-5月23日****

《全球重要经济事件一览表》--4月11日-4月18日
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
路透5月16日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 5月13日当周 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业投资 第一季 -- -1% 0645 法国非农业就业数据 第一季 -- -0.2% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差3.8 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.86 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差104 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 4月终值 -0.1% +1.2 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.2% +1.2 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 * 5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 3月 -- -2.50% 意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.90% 0800 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 3月 -- -1.00% 意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -4.70% 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- -0.2% 德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +0.4% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.3% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) -- +3.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.4% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同期 -- +3.2% ) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 4月 -- -0.1% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) -- +0.4% 英国PPI产出物价(较前月) -- +0.3% 英国PPI产出物价(较上年同期) -- +2.0% 英国PPI核心产出物价(较前月) -- +0.1% 英国PPI核心产出物价(较上年同期) -- +1.3% 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 3月 -- 盈余163 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余121 0800 欧元区净投资(亿欧元) 3月 -- 净流出106 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 5月 -- 0-9-0 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 -- 167.5 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 312.7 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 -- 负25 5月23日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 44.4 法国Markit服务业PMI -- 44.3 法国Markit综合PMI -- 44.3 0728 德国Markit制造业PMI 5月初值 -- 48.1 德国Markit服务业PMI -- 49.6 德国Markit综合PMI -- 48.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 5月初值 -- 46.7 欧元区Markit服务业PMI -- 47.0 欧元区Markit综合PMI -- 46.9 0800 意大利零售销售(经季节调整/较前月) 3月 -- -0.20% 意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -4.80% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.3% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) -- +0.6% 0830 英国零售销售(较前月) 4月 -- -0.7% 英国零售销售(较上年同期) -- -0.5% 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 4月 -- 顺差26.3 1400 欧元区消费者信心指数 5月 -- 负22.30 (完)
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。