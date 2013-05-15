欧洲经济指标预测--5月16日-5月23日****

路透5月16日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 5月13日当周 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业投资 第一季 -- -1% 0645 法国非农业就业数据 第一季 -- -0.2% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差3.8 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.86 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差104 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 4月终值 -0.1% +1.2 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.2% +1.2 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 * 5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 3月 -- -2.50% 意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.90% 0800 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 3月 -- -1.00% 意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -4.70% 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- -0.2% 德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +0.4% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.3% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) -- +3.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.4% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同期 -- +3.2% ) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 4月 -- -0.1% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) -- +0.4% 英国PPI产出物价(较前月) -- +0.3% 英国PPI产出物价(较上年同期) -- +2.0% 英国PPI核心产出物价(较前月) -- +0.1% 英国PPI核心产出物价(较上年同期) -- +1.3% 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 3月 -- 盈余163 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余121 0800 欧元区净投资(亿欧元) 3月 -- 净流出106 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 5月 -- 0-9-0 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 -- 167.5 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 312.7 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 -- 负25 5月23日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 44.4 法国Markit服务业PMI -- 44.3 法国Markit综合PMI -- 44.3 0728 德国Markit制造业PMI 5月初值 -- 48.1 德国Markit服务业PMI -- 49.6 德国Markit综合PMI -- 48.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 5月初值 -- 46.7 欧元区Markit服务业PMI -- 47.0 欧元区Markit综合PMI -- 46.9 0800 意大利零售销售(经季节调整/较前月) 3月 -- -0.20% 意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -4.80% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.3% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) -- +0.6% 0830 英国零售销售(较前月) 4月 -- -0.7% 英国零售销售(较上年同期) -- -0.5% 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 4月 -- 顺差26.3 1400 欧元区消费者信心指数 5月 -- 负22.30 (完)