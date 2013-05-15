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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 07:55 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月16日

* 头版头条:

--证监会表示，公司在IPO(首次公开发行)申报期间不宜再发生股权转让。如果发生，中介机构应重新履行尽职调查责任。

* 其他:

--美国财政部月度资本流动报告显示，3月中国减持14亿美元美国国债。截至3月底，中国持有1.2505万亿美元美国国债，仍是美国国债全球最大单一持有国。

--中国人民银行上海总部最新发布的4月份上海市货币信贷运行情况显示，受3月份购房交易量激增和贷款发放时滞等因素影响，4月份上海市个人住房贷款继续大幅增加。当月全市新增本外币个人住房贷款52.8亿元，环比和同比分别多增6.2亿元和75.1亿元。

--易方达基金香港子公司公告，易方达人民币固定收益基金第三度获国家外汇管理局发放额外10亿元RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴; 审校 林高丽)
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