《中国报摘》--中国证券报5月16日

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
* 头版头条:
--证监会表示，公司在IPO(首次公开发行)申报期间不宜再发生股权转让。如果发生，中介机构应重新履行尽职调查责任。
* 其他:
--美国财政部月度资本流动报告显示，3月中国减持14亿美元美国国债。截至3月底，中国持有1.2505万亿美元美国国债，仍是美国国债全球最大单一持有国。
--中国人民银行上海总部最新发布的4月份上海市货币信贷运行情况显示，受3月份购房交易量激增和贷款发放时滞等因素影响，4月份上海市个人住房贷款继续大幅增加。当月全市新增本外币个人住房贷款52.8亿元，环比和同比分别多增6.2亿元和75.1亿元。
--易方达基金香港子公司公告，易方达人民币固定收益基金第三度获国家外汇管理局发放额外10亿元RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 林高丽)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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