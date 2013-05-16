金砖国家：5月15日股汇市收盘纵览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透5月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月15日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.01%，报1,046.10点。
中国股市：周三缩量微收升。市场仍在等待基本面的进一步向好支撑，维持谨慎观望。
香港股市：从一周低点反弹，但投资者主要关注一小撮个股，寄望这些公司的业绩有转机。
中国汇市：人民币兑美元即期 收盘随中间价小幅下跌，顺应隔夜美元指数强势上涨。
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印度股市：周三上涨逾2%至2011年1月以来最高收位，HDFC Bank等银行股领涨，此前央行总裁表示其已留意到通胀下滑的情况，这强化了对进一步降息的押注。指标BSE指数 上涨2.49%或490.67点至20,212.96点。NSE指数 涨2.52%或151.35点至6,146.75点。
印度汇市：印度卢比小升，因国内股市大涨抵消了美元兑欧元等多数主要货币上涨的影响。卢比兑美元 收报54.78/79，周二收盘价54.81/82。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,391.010点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌1.57%至757.03点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.3%，报31.4500卢布，卢布兑欧元 涨0.2%，至40.4900卢布。
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巴西股市：小涨，尽管Banco do Brasil第一季财报令人失望，且铁矿石商产商淡水河谷股价下跌，但石油公司OGX和建商Rossi Residencial涨势提振大盘。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 升0.49%，报54,936.41点。
拉美汇市：拉美货币周三失去动能，因欧美经济数据令人失望，浇灭投资者对高风险资产的热情。
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南非股市：连续第三天上涨，产业股和零售类股领涨；然对矿业新一波的激烈罢工的担忧则令资源股承压。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.75%，报36,322.20点。综合指数 收高0.75%，至41,014.98点。
南非汇市：南非兰特兑美元周三降至近两个月低点，因铂金(白金)生产商Lonmin的罢工事件进入第二日。 (完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。