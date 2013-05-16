金砖国家：5月15日股汇市收盘纵览

路透5月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月15日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.01%，报1,046.10点。

中国股市：周三缩量微收升。市场仍在等待基本面的进一步向好支撑，维持谨慎观望。

香港股市：从一周低点反弹，但投资者主要关注一小撮个股，寄望这些公司的业绩有转机。

中国汇市：人民币兑美元即期 收盘随中间价小幅下跌，顺应隔夜美元指数强势上涨。

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印度股市：周三上涨逾2%至2011年1月以来最高收位，HDFC Bank等银行股领涨，此前央行总裁表示其已留意到通胀下滑的情况，这强化了对进一步降息的押注。指标BSE指数 上涨2.49%或490.67点至20,212.96点。NSE指数 涨2.52%或151.35点至6,146.75点。

印度汇市：印度卢比小升，因国内股市大涨抵消了美元兑欧元等多数主要货币上涨的影响。卢比兑美元 收报54.78/79，周二收盘价54.81/82。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,391.010点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌1.57%至757.03点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.3%，报31.4500卢布，卢布兑欧元 涨0.2%，至40.4900卢布。

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巴西股市：小涨，尽管Banco do Brasil第一季财报令人失望，且铁矿石商产商淡水河谷股价下跌，但石油公司OGX和建商Rossi Residencial涨势提振大盘。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 升0.49%，报54,936.41点。

拉美汇市：拉美货币周三失去动能，因欧美经济数据令人失望，浇灭投资者对高风险资产的热情。

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南非股市：连续第三天上涨，产业股和零售类股领涨；然对矿业新一波的激烈罢工的担忧则令资源股承压。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.75%，报36,322.20点。综合指数 收高0.75%，至41,014.98点。

南非汇市：南非兰特兑美元周三降至近两个月低点，因铂金(白金)生产商Lonmin的罢工事件进入第二日。 (完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)