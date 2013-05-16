《能源产业焦点》油价操纵案调查范围扩大，英国政府承诺将采取严厉措施

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
惠誉表示，“除了罚款，若有石油公司被发现操纵价格，可能面临名誉受损而导致的较长期风险。”该机构指出，在墨西哥湾漏油事件后，BP就不得参与该地区的某些业务。
消息人士以及主要交易商嘉能可 、维多、托克、Gunvor和Mercuria的公司人士表示，迄今为止公司未被要求协助调查。
瑞士反垄断机构Weko称未参与欧盟的调查行动。大部分全球石油交易商总部位于瑞士。
法国油企道达尔 也表示，其办公室未遭到搜查。去年该公司致信给监管机构，质疑油价确定的方式，使价格发布机构的定价机制受到关注。
普氏所设计的石油实货市场每日估价方法，被用于每年至少价值2.5万亿(兆)美元石油交易的结算。
批评者称该体系只反映市场的一个片段，因为它排除了时间窗口外的交易，这也是该报价易遭操纵的原因之一。
支持者则表示，这是迄今为止评估庞大却往往不透明的市场的最佳机制。(完) (编译 王翔琼; 审校 郑茵)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。