《能源产业焦点》油价操纵案调查范围扩大，英国政府承诺将采取严厉措施

惠誉表示，“除了罚款，若有石油公司被发现操纵价格，可能面临名誉受损而导致的较长期风险。”该机构指出，在墨西哥湾漏油事件后，BP就不得参与该地区的某些业务。

消息人士以及主要交易商嘉能可 、维多、托克、Gunvor和Mercuria的公司人士表示，迄今为止公司未被要求协助调查。

瑞士反垄断机构Weko称未参与欧盟的调查行动。大部分全球石油交易商总部位于瑞士。

法国油企道达尔 也表示，其办公室未遭到搜查。去年该公司致信给监管机构，质疑油价确定的方式，使价格发布机构的定价机制受到关注。

普氏所设计的石油实货市场每日估价方法，被用于每年至少价值2.5万亿(兆)美元石油交易的结算。

批评者称该体系只反映市场的一个片段，因为它排除了时间窗口外的交易，这也是该报价易遭操纵的原因之一。