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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 08:26 BJT

****敬告客户：路透中文快讯“美国股市ADR”5月15日稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好：

5月15日“美国股市ADR”因英文原稿未发，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请谅解！(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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