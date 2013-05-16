美国金融：房市改善显示美联储刺激计划或可退出MBS市场--拉克尔

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透巴尔的摩5月15日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周三表示：
* 尽管国会预算办公室(CBO)调低赤字预估，但“模式未变”，需要进一步调整
* 美联储没有为了影响美元汇率实施政策，而是为了国内经济；汇率应由市场决定
* 近期美国通胀率下降可能是暂时的，通胀预期仍然稳定
* 目前通胀前景不错，但我认为未来几年的通胀前景存在风险
* 观察美国房屋市场情况，可为美联储应退出抵押支持证券(MBS)市场提供有力的理由
* 美联储可能将到期的MBS证券本金投向公债市场，以此退出MBS市场。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。