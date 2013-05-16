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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 09:46 BJT

美国金融：房市改善显示美联储刺激计划或可退出MBS市场--拉克尔

路透巴尔的摩5月15日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周三表示：

* 尽管国会预算办公室(CBO)调低赤字预估，但“模式未变”，需要进一步调整

* 美联储没有为了影响美元汇率实施政策，而是为了国内经济；汇率应由市场决定

* 近期美国通胀率下降可能是暂时的，通胀预期仍然稳定

* 目前通胀前景不错，但我认为未来几年的通胀前景存在风险

* 观察美国房屋市场情况，可为美联储应退出抵押支持证券(MBS)市场提供有力的理由

* 美联储可能将到期的MBS证券本金投向公债市场，以此退出MBS市场。(完)
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