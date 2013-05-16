《中国重要政经日程》--5月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
============================今日重要政经日程=======================
5/16（四）
国家食品药品监督管理总局保健食品打“四非”专项行动发布会。
============================近日重要政经日程=======================
5/19（日）
国务院总理李克强出访印度、巴基斯坦、瑞士、德国，至27日。
5/21(二)
科博会“中国金融论坛”在北京召开，至23日。
“中国战略性新兴产业发展论坛”在北京召开，至22日。
5/25(六)
第七届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6/17(一)
国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李航)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。