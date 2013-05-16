路透专访：中国财税改革应与社会改革通盘考虑，中央地方财事权须厘清--专家

* 财政改革应与社会改革通盘考虑同步推进，要向市场和社会放权

* 中央地方财事权及财力匹配需重新界定，司法等事权宜上收中央

* 强化财政预算管理，财政支出应有绩效考核目标

作者 沈燕

路透北京5月16日 - 相较20年前仅涉及经济领域的财税改革，中国本轮将要推进的财税改革更需要与社会改革通盘考虑并同步推进，同时有必要重新界定中央与地方政府的事权财权和财力的匹配组合。

中国财政部财政科学研究所副所长刘尚希接受路透专访时表示，在财政预算管理方面要增加透明度，尤其是财政支出要有绩效考核目标，以避免财政资金的大量浪费。

“都在提改革要顶层设计，财税改革也如此，必须与社会改革结合考虑。现在的改革社会参与度和复杂性远超以往，以前的改革是‘专家+官员’关起门来一讨论，方案就出来了，但现在不行了，必须考虑民意。”刘尚希称，但民意中也是泥沙俱下，因此如何甄别更需要政治智慧。

他提到，财税改革涉及财政收支的方方面面，尤其是中国强调构建服务型政府，涉及医疗社保等民生项目，更需要与社会改革统筹考虑，配套进行。

中国财长楼继伟此前也提到，“比如社会保险方面的制度漏洞太多，如果我们不把这些制度的漏洞堵上，提供一些有约束，有激励的机制的安排，包括管理的方式，给多少钱也会吃光。”

本月初召开的国务院会议确定今年在行政体制、财税、金融、投融资、价格、民生、统筹城乡、农业农村、科技等重点领域和关键环节加大改革力度，明确提出抓紧清理、分批取消和下放投资项目审批、生产经营活动和资质资格许可等事项，加快出台政府向社会组织购买服务的指导意见。

同时要下力气推动建立公开、透明、规范、完整的预算体制，形成深化预算制度改革总体方案，完善地方政府债务风险控制措施。削减、合并一批专项转移支付项目。扩大营业税改征增值税试点范围。形成资源税费和矿产资源有偿使用制度改革方案。

**财政改革核心：中央与地方事权财权与财力重新定位**

刘尚希认为，财政改革最重要的是中央与地方在事权财权和财力上的划分，从目前的情况看，有些事权需要上移，如司法，就建议采取两级垂直管理的方式，此外，还包括食品安全，环保等，涉及到地方难以做好的事情，究竟哪些事权上移，下放，都需要好好厘清并做出风险评估。

“司法领域最典型的是处理经济案件时，很多地方为了各自经济利益抢案子，因为根据属地原则判罚收入通常归当地财政，容易导致司法不公，并引发很多社会问题。”刘尚希称，现在往往通过信访解决本应通过司法途径来解决的纠纷，不仅消耗大量财力物力，实际效果也不好。

他认为，诸如此类涉及社会公正的事权建议适度上移中央，也可以设立中央巡回法院，这不仅减轻地方司法负担，打击司法腐败，也更有利于财政体制的合理安排。

在中央和地方的财权配置方面，刘尚希认为，作为地方主要税种的营业税改为增值税后，需要加快构建地方税体系，其中包括房地产税制改革。同时要减少中央专项转移支付，增加一般性转移支付。

“财政部看似权力大，实际地位其实就是一个出纳，财政资金是唐僧肉，各部门都想通过各种方式多要，专项转移支付就是其中一种方式，从财政拿到钱，部门可支配的钱增加了，部门的权力也就扩大了，在这方面各部门的利益是一致的，至于钱到手后如何使用，达到什么样的效果，往往就没了下文。”刘尚希称，各部门强调什么重要，就想设立一个专项，政府花钱低效，实际上与部门主导的行政体制有关。

他建议，在加大中央对地方的一般转移支付时，更应配套相应的绩效管理机制，并先从制度和体制上改革，尤其在教育，医疗等公共服务领域方面，需要先清理各种审批，让民间和社会资本进入，仅靠财政资金再多都不够”。

根据中国今年的财政预算报告，用于民生相关的教育，医疗，社保等支出合计1.57万亿元人民币，比上年预算增长13.5%，比上年执行数增长9.6%。

至于税制改革方面，刘尚希提到，营改增试点范围将扩大已经明确并在逐步推进，资源税改革条件也成熟，包括征税范围的扩大，税率上调以及由从量改为从价计征，以及消费税的改革。

**社会改革思路**

面对推进财税改革中无法绕过的社会改革，刘尚希就指出，首先要明确政府与市场和社会的关系，以往的改革只看到政府和市场的关系，而忽略了社会领域和社会力量的独立性，包括介于二者之间的准经济组织和准社会组织，这需要新的制度安排来促进。

他认为社会体制改革的路径包括加快改革城乡分治的体制，加快户藉制度改革，加快取消进入社会公共服务领域的各种限制，参与并扩大各类社会公共服务的供给，以及创新监管体制等。

在价格与市场关系方面，刘尚希认为，政府对一些竞争性领域的资源，农产品，农资，药品，服务等均采取了各种价格规制措施，建议修订价格法及相关法规，明确价格规制的条件，范围或标准程序等，把直接干预价格行为视为应急措施而非常规管理。

“所谓民计民生领域必须政府直接控制的认识是一个误区，这为政府直接干预和一些部门不肯放权找到了藉口，并不断将价格规制权向竞争领域延伸，严重妨碍了市场在资源配置中的作用。”刘尚希称。