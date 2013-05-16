《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月16日

路透香港5月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7618港元 ) 美国股市周三全线收涨，道琼工业指数 收高60.44点，或0.4%，至15,275.69点；道指和标 普500指数触及历史新高，近期的上行动能继续推动股市攀升。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 185.370 -0.14 20387 14.388 -0.36 中国铝业 9.990 -0.60 29951 3.102 -0.27 中国移动 55.930 0.30 154986 86.823 0.49 中国人寿 41.590 -0.43 57194 21.521 -0.37 中石油 128.690 -0.15 16160 9.989 -0.31 中石化 110.690 -0.22 11523 8.592 -0.10 汇丰控股 57.390 0.58 326139 89.090 1.30 中电信 53.370 0.15 15271 4.142 0.06 中国联通 14.830 0.68 432975 11.511 1.33 兖州煤业 10.110 -2.32 153306 7.847 -0.04 华能国际 49.370 0.59 12171 9.580 -0.21 南方航空 25.720 -2.17 9816 3.993 0.57 东方航空 19.280 -3.50 6907 1.496 -49.61 中芯国际 4.140 1.97 56100 0.643 -1.13 (完) (整理 梁慧仪)