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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月16日

路透香港5月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7618港元 )
    
    美国股市周三全线收涨，道琼工业指数 收高60.44点，或0.4%，至15,275.69点；道指和标
普500指数触及历史新高，近期的上行动能继续推动股市攀升。 
 
     
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       185.370   -0.14      20387            14.388      -0.36
 中国铝业                       9.990   -0.60      29951             3.102      -0.27
 中国移动                      55.930    0.30     154986            86.823       0.49
 中国人寿                      41.590   -0.43      57194            21.521      -0.37
 中石油                       128.690   -0.15      16160             9.989      -0.31
 中石化                       110.690   -0.22      11523             8.592      -0.10
 汇丰控股                      57.390    0.58     326139            89.090       1.30
 中电信                        53.370    0.15      15271             4.142       0.06
 中国联通                      14.830    0.68     432975            11.511       1.33
 兖州煤业                      10.110   -2.32     153306             7.847      -0.04
 华能国际                      49.370    0.59      12171             9.580      -0.21
 南方航空                      25.720   -2.17       9816             3.993       0.57
 东方航空                      19.280   -3.50       6907             1.496     -49.61
 中芯国际                       4.140    1.97      56100             0.643      -1.13
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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