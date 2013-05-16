《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月16日

路透台北4月25日 -

*工商时报：

--立法院证所税检讨小组昨晚宣布，证所税修正方向已达成共识，取消8,500点台股天险，散户不课、大户新增设算制，全年总出售金额逾10亿台币部份，课征千分之1证所税，法人、IPO维持旧制，此修法回溯至今年1月1日适用。

--据可靠消息透露，经多方考量，两岸两会第一次〞林陈会〞，可望于6月份在台中举行，近日两方除了积极筹备签署服务贸易协议事宜，也不排除在此次会谈中，就两岸两会互设办事处磋商，取得大幅进展。

*经济日报：

--台股520行情进入倒数，又逢南韩以贬值韩元方式抢单，中央银行为了护股、救出口，昨日结合进口商买汇力道，采取紧迫盯人战术，促使汇市尾盘变天，让新台币对美元汇价重新跌破30元大关。

--国家通讯传播委员会(NCC)副主委虞孝成昨日公布行动宽频业务(俗称4G)底价，总计释出12个区块，135M的频宽，底标价格359亿台币，宣告4G竞标鸣枪起跑，11月底可望完成竞标，2015年台湾将进入4G世代。

--大陆昆山市委书记管爱国指出，昆山落实两岸产业合作试验区的作法是，要吸引台商把营运中心放在昆山，做资金调度财务结算中心；即使台商在大陆有更多分公司或工厂在昆山以外各地都没问题，只要营运中心放在昆山就可享受优惠政策政策。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。