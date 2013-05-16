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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 08:24 BJT

韩国股市：开高，出口股走升且外资买盘再现

路透首尔5月16日 - 韩国股市周四开盘上涨，受美国股市触及新高激励，且日圆贬值速度可望放缓，缓解了韩国出口商部分压力，外资买盘也再次浮现。

LG显示器 上涨1.2%，起亚汽车 升1.3%。

0005GMT，综合股价指数 升0.65%至1,984.01点。(完)
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