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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 08:27 BJT

日本股市：盘初升至五年半新高，受疲弱日圆和美股涨势支撑

路透东京5月16日 - 日本股市日经指数周四升至五年半新高，因日圆兑美元持续疲弱，且美国股市创纪录高位。

周四稍早公布的官方数据显示，日本1-3月经济较上季成长0.9%，增幅高于预期，环比年率则为成长3.5%。

日经指数 上涨0.2%至15,127.37点，稍早曾高见15,155.72点，为2008年1月以来最高。

东证股价指数 上涨0.2%至1,255.59点。(完)
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