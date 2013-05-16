中国证券：证监会称公司在IPO申报期间不宜发生股权转让

针对外资公司境内发行债券的问题，证监会回应称，银行间债券市场的监管不属于证监会管辖范围。在公司债券发行方面，在试点初期，试点公司限于沪深证交所上市的公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司。符合条件的外商投资企业可以遵照相关法律法规来办理具体流程。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)