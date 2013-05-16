《新兴市场重要经济事件预告》--5月16日-5月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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5月16日(四)
米甚科尔茨--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy就货币政策和经济成长发表演说。央行常务董事Norbert Csizmadia将在同一论坛就经济策略发表演说，副总裁Adam Balog将就央行的成长放款计划发表演说。
莫斯科--经济合作暨发展组织(OECD)与20国集团(G20)官员举行税务管理论坛(第一天)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
5月17日(五)
巴拉顿佛瑞--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy就货币政策和经济成长发表演说。央行常务董事Norbert Csizmadia和Marton Nagy在同一场合发表演说。
莫斯科--经济合作暨发展组织(OECD)与20国集团(G20)官员举行税务管理论坛(最后一天)。
萨拉热窝--第四届国际投资会议在波黑举行。马来西亚前总理马哈蒂尔、斯洛文尼亚前总统Danilo Turk和土耳其副总理Ali Babacan将出席。
5月18日(六)
俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)筹备会议(第一日)。
5月19日(日)
俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)筹备会议(最后一日)。
5月20日(一)
暂无重要经济事件。
5月21日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议，没有议息计划。
约翰内斯堡--南非央行开始为期三日的货币政策会议。
5月22日(三)
暂无重要经济事件。
5月23日(四)
约翰内斯堡--南非央行宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。