《新兴市场重要经济事件预告》--5月16日-5月23日

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5月16日(四)

米甚科尔茨--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy就货币政策和经济成长发表演说。央行常务董事Norbert Csizmadia将在同一论坛就经济策略发表演说，副总裁Adam Balog将就央行的成长放款计划发表演说。

莫斯科--经济合作暨发展组织(OECD)与20国集团(G20)官员举行税务管理论坛(第一天)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

5月17日(五)

巴拉顿佛瑞--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy就货币政策和经济成长发表演说。央行常务董事Norbert Csizmadia和Marton Nagy在同一场合发表演说。

莫斯科--经济合作暨发展组织(OECD)与20国集团(G20)官员举行税务管理论坛(最后一天)。

萨拉热窝--第四届国际投资会议在波黑举行。马来西亚前总理马哈蒂尔、斯洛文尼亚前总统Danilo Turk和土耳其副总理Ali Babacan将出席。

5月18日(六)

俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)筹备会议(第一日)。

5月19日(日)

俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)筹备会议(最后一日)。

5月20日(一)

暂无重要经济事件。

5月21日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策会议，没有议息计划。

约翰内斯堡--南非央行开始为期三日的货币政策会议。

5月22日(三)

暂无重要经济事件。

5月23日(四)

约翰内斯堡--南非央行宣布利率决议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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