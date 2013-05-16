EIA库存周报：美国上周原油库存自纪录高位下滑，汽油库存增加

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约5月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存自纪录高位下滑；同时汽油和馏分油库存增幅远高于预期。
根据EIA的数据，5月10日止当周美国原油库存减少62.4万桶，主因墨西哥湾地区的库存减少97.4万桶。
路透调查的分析师原先预估上周库存将增加30万桶。5月3日止当周美国原油库存达到3.955亿桶，为1982年有记录以来的最高水准。
5月10日止当周库欣原油库存增加了57.5万桶。
随着美国将进入夏季汽油使用旺季，东海岸汽油库存增加180万桶，较上年同期高出近1,000万桶。
该周美国整体汽油库存增加近260万桶，墨西哥湾地区库存则增加了近180万桶。
馏分油库存增加230万桶，墨西哥湾地区增加了近340万桶。(完)
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(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。