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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 08:50 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存自纪录高位下滑，汽油库存增加

路透纽约5月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存自纪录高位下滑；同时汽油和馏分油库存增幅远高于预期。

根据EIA的数据，5月10日止当周美国原油库存减少62.4万桶，主因墨西哥湾地区的库存减少97.4万桶。

路透调查的分析师原先预估上周库存将增加30万桶。5月3日止当周美国原油库存达到3.955亿桶，为1982年有记录以来的最高水准。

5月10日止当周库欣原油库存增加了57.5万桶。

随着美国将进入夏季汽油使用旺季，东海岸汽油库存增加180万桶，较上年同期高出近1,000万桶。

该周美国整体汽油库存增加近260万桶，墨西哥湾地区库存则增加了近180万桶。

馏分油库存增加230万桶，墨西哥湾地区增加了近340万桶。(完)

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(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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