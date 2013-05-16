《全球重要经济事件一览表》--5月16日-5月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月16日(四)

慕尼黑--第12届慕尼黑经济峰会(至5月17日)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)发表有关经济复苏前景的讲话(1630)。

米兰--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景和货币政策发表讲话(0745)。

米兰--欧洲央行总裁德拉吉在都灵国际书展发表讲话。(1300)

布鲁塞尔--欧盟(EU)执委会主席巴罗索在一次行业会议上发表演说。

纽约--美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在外交关系协会发表讲话。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁讲话。

华盛顿--彼得森国际经济研究所所长伯格斯坦(Emeritus Fred Bergsten)出席一基金会活动，发表有关全球化、多极化和货币战争的讲话。

布鲁塞尔--欧盟(EU)执委会主席巴罗索在一产业会议上发表讲话。

米兰--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就“2013年经济复苏--势头强劲还是停滞不前？”发表讲话。

休斯顿--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在全美商业经济协会(NABE)2013年行业会议上致开幕词，并就货币政策发表演讲(1300)。

波特兰--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一餐会上就经济和货币政策讲话(1905)。

华盛顿--卡托研究所与国会联合经济委员会主席Kevin Brady共同举办政策论坛，主题为“美联储、百年货币委员会与合理美元法案”(2000)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧洲企业峰会上发表演讲(1330)。

巴尔的摩--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在该行巴尔的摩分行组织的企业领导人组织活动上，就经济前景发表讲话(2315)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，未安排宣布利率决定。

5月17日(五)

芝加哥--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加芝加哥大学布斯商学院第61届管理年会(1745)。

伯明翰--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在英美商业委员会发表演讲。

赫尔辛基--欧盟经济暨货币事务执委雷恩以“欧洲及美国在全球经济中的伙伴关系”为主题发表演说。(1300)

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特参加Cercle de Lorraine组织的一场会议。

5月18日(六)

麻州格利巴陵顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在巴德学院Simon’s Rock分校发表演说，主题为“长期经济前景”。

5月20日(一)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯以“洞察当前经济”为题发表演讲。(1700)

柏克莱--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John C. Williams)在柏克莱大学发表演讲。(2115)

5月21日(二)

法兰克福--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“低利率环境中的货币政策选项”在歌德大学发表讲话。

法兰克福--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在一场记者俱乐部活动中讲话(1630)。

华盛顿--欧洲央行执委普雷特在彼得森国际经济研究所讲话。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在挪威议会金融和经济事务常务委员会听证会上发表证词。

东京--日本央行召开为期两天的政策委员会会议(至5月22日)。

悉尼--澳洲央行公布2013年5月货币政策会议记录。

5月22日(三)

华盛顿--美联储公布4月30日-5月1日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录。

英国达宁顿堡--英国央行副总裁宾恩在英国工业联盟(CBI)举办的商业活动上讲话。

挪威斯塔万格--挪威央行副总裁Jan Fredrik Qvigstad发表讲话。

东京--日本央行总裁黑田东彦召开记者会。

5月23日(四)

伦敦--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加官方货币和金融机构论坛(OMFIF),就美国经济和货币政策发表演说。

哥本哈根--欧洲央行执委科尔在国际资本市场协会组织的2013年会上讲话。

伦敦--欧洲央行总裁德拉吉出席伦敦市长组织的活动，活动主题为“欧洲在全球经济中的未来”。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程