台湾财政：国民党提出证所税修正案，拚本会期过关

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北5月16日 - 台湾国民党立法委员周三晚间召开证所税检讨小组且达成共识，将废除台股 逾8,500点设算扣缴，且降低股市年交易逾10亿以上的大户的证所税税率。
台股周四开盘扬升0.68%，报8,375.39点。目前的证所税版本因台股指数若逾8,500点即加征证所税，令各界均不看好台股升破8,500点。
国民党证所税检讨小组召集人、财政委员会召集委员费鸿泰办公室主任许原荣表示，目前已将此案排入下周一的财委会审查，本会期在6月底结束之前有望过关。
立法委员孙大千表示，〞这个版本我们都同意，如果民进党不挡的话，这个会期有可能可以过关。〞立法院本会期预计将在6月底结束。
孙大千并表示，在大户课征证所税方面，每年交易10亿以上的大户逾10亿的差额将收到国税局发出的税单，将以千分之一的证所税率来推计获利并缴税。这有望大幅降低证所税课征的难度。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。