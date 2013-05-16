台湾财政：国民党提出证所税修正案，拚本会期过关

路透台北5月16日 - 台湾国民党立法委员周三晚间召开证所税检讨小组且达成共识，将废除台股 逾8,500点设算扣缴，且降低股市年交易逾10亿以上的大户的证所税税率。

台股周四开盘扬升0.68%，报8,375.39点。目前的证所税版本因台股指数若逾8,500点即加征证所税，令各界均不看好台股升破8,500点。

国民党证所税检讨小组召集人、财政委员会召集委员费鸿泰办公室主任许原荣表示，目前已将此案排入下周一的财委会审查，本会期在6月底结束之前有望过关。

立法委员孙大千表示，〞这个版本我们都同意，如果民进党不挡的话，这个会期有可能可以过关。〞立法院本会期预计将在6月底结束。