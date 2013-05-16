中国金融：义乌拟月底大规模推广个人跨境贸易人民币结算试点--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海5月16日 - 据上海证券报周四报道，中国浙江省义乌市已在全国范围内率先开展个人跨境贸易人民币结算试点，月底还将召开动员大会，届时该项业务在义乌有望大规模铺开，且本次试点对个体工商户并未提及额度的问题。
报导援引一份名为《浙江省个人跨境贸易人民币结算试点管理暂行办法》规定指出，个人办理旅游、留学等服务贸易以及其他经常项目的跨境人民币结算业务，单笔收付资金在50万人民币以下的，银行可适当简化业务办理手续，前提是综合考量风险控制要求。
按照此前相关外汇管理规定，国内居民每年仅有等值5万美元的换汇额。报导并援引当地银行业人士介绍，在义乌经商的个体户只要具备真实、合法的交易基础，在跨境人民币结算上并无额度限制。
报导称，义乌个人跨境贸易人民币结算业务目前并未大面积铺开。义乌当地一位银行业人士表示，他所在的银行并未公开对外宣传，仅在私下对客户做了提示。
去年年底，中国人民银行总行批准义乌试点，选择在义乌试点，是源于义乌经济“小商品”和“国际贸易”两大特征。5月初，中国人民银行货币政策二司副司长郭建伟曾透露，正在研究个人跨境人民币结算业务办法，目前义乌已在试点，进一步总结经验后就可在全国推出。（完） (发稿 吴芳/林琦; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。