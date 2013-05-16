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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 09:10 BJT

韩国汇市：韩元兑美元微升，因出口商抛售美元

韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Chan-woo周四稍早称，金融监管机构需密切监测日圆贬值对韩国出口商和金融市场带来的影响。

不过他补充道，日圆下跌对韩国金融市场的影响还不是很大，短期内日圆利差交易突然激增的风险很小。

韩国综合股价指数 上涨0.7%，报1,984.97点。

6月三年期公债期货 下跌0.05点，报106.87。

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,112.7 1,114.5

日圆/韩元 10.9016/088 10.8686/747

韩国公债期货* 106.87 106.92

韩国综合股价指数 1,984.97 1,971.26

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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