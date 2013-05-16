韩国汇市：韩元兑美元微升，因出口商抛售美元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Chan-woo周四稍早称，金融监管机构需密切监测日圆贬值对韩国出口商和金融市场带来的影响。
不过他补充道，日圆下跌对韩国金融市场的影响还不是很大，短期内日圆利差交易突然激增的风险很小。
韩国综合股价指数 上涨0.7%，报1,984.97点。
6月三年期公债期货 下跌0.05点，报106.87。
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,112.7 1,114.5
日圆/韩元 10.9016/088 10.8686/747
韩国公债期货* 106.87 106.92
韩国综合股价指数 1,984.97 1,971.26
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。