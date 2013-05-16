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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 09:19 BJT

国际油市：美国原油期货跌向94美元，因美国汽油库存增加

联合国国际原子能总署(IAEA)周三未能说服伊朗准许其恢复对该国疑似原子弹研究的调查，这可能令外交极可能陷入僵局，并重燃中东地区石油供应疑虑。

巴格达及伊拉克北部的炸弹袭击周三造成超过35人死亡，凸显该地区政治稳定担忧。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存自纪录高位下滑；同时汽油和馏分油库存增幅远高于预期。

另外，欧洲对主要油企涉嫌价格操纵的调查，引发人们对定价机构Platts及其设定油价基准方式的关注。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚; 审校　戴素萍)
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