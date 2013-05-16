《台湾重要政经日程》--5月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
===================今日重要政经消息=====================
5/16(四)
--09:00 立法院经济委员会邀请经济部专案报告。
--10:00 央行公开拍卖特殊号码钞券记者会。
--10:00 商研院与台湾中油股份有限公司合作记者会。
--10:30 外交部例行记者会。
--10:45 行政院会后记者会。
--14:00 新光金控 2013第一季线上投资人说明会
--16:30 金管会例行记者会。
--19:00 总统马英九出席2013欧日晚宴。
==================近期重要政经消息======================
5/20(一)
--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
5/22(三)
--16:00 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。
5/23(四)
--16:00 经济部公布4月工业生产指数，3月份为下跌3.28%。
5/24(五)
--16:00 主计总处公布第一季经济成长率(统计值)，先前概估值为成长1.54%。
--16:10 央行公布4月M2年增率，3月为年增3.78%。
6/5(三)
-- 8:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，4月为年增1.04%。
--16:10 央行公布5月底外汇存底，4月末为4,051.94亿美元。
6/7(五)
--16:00 财政部公布5月进出口数据，4月出口年减1.9%。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。