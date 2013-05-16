《中国报摘》--其他报纸重要消息5月16日

**上海证券报**

--记者获悉，浙江省义乌市已在全国范围内率先开展个人跨境贸易人民币结算试点，月底有望大规模铺开。据当地银行业人士介绍，与此前规定个人每年仅有等值5万美元的换汇额不同，在义乌经商的个体户只要具备真实、合法的交易基础，在跨境人民币结算上并无额度限制。

--深圳保监局介绍，将积极支持保险业在前海先行先试，包括支持前海开展资金运用试点、适当降低香港保险公司进入前海门槛等优惠政策都在紧锣密鼓制定中。

--债市核查风暴仍在继续，业界人士证实，农银汇理基金涉嫌于2010年低价出售“10营口债”被监管层调查，其关联交易方或为大连银行丙类账户。

**证券时报**

--财政部财政科学研究所所长贾康表示，如果二季度经济下滑太快，决策层可能会推出新的刺激措施，保住全年7.5%的经济增长目标。

**第一财经日报**

--中通速度董事长赖梅松表示，红杉资本收购了中通速递不超过10%的股权，但未透露收购金额。

**21世纪经济报 道**

--据无锡市国联发展集团透露，江苏正在筹备成立全国首家地方版、省级资产管理公司，注册资本50亿元人民币，注册地在无锡，国联集团将是主要股东之一。江苏省资产管理公司早期主要业务将是用市场化方式收购、初值省内不良资产等。

**每日经济新闻**

--皇明太阳能股份公司董事长黄鸣透露，今年A股市场形势不好，公司不会启动IPO，最快明年重启。目前皇明股份旗下的太阳谷部分房地产资产正在剥离，以满足上市要求。(完)