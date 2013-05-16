东京汇市：美元因黯淡数据而下跌，兑日圆脱离四年半高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今年以来美元/日圆已跳升17.8%。如果到年底前所剩的七个月，美元/日圆都勉力守住那些涨幅，将创下1979年上涨23.7%以来最佳年度表现。
巴克莱在一份报告指出，美元/日圆的扬升大多发生在亚洲交易时段之外，暗示推动日圆走贬的主要力量并非来自当地市场人士。
欧元/美元在周三受挫后，本日持稳，报1.2889；周三数据显示法国陷入衰退，而德国经济仅小幅增长，无力让欧元区经济避免接连六季的萎缩。
该消息周三将欧元推低至1.2642美元的4月4日以来最低水准。
分析师称，如果欧洲央行将存款利率降至零以下，欧元将遭遇全面卖压；央行官员已暗示如果经济进一步放缓，他们可能那么做，意味着储户存放资金于银行还得被收取费用。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。