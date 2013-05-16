东京汇市：美元因黯淡数据而下跌，兑日圆脱离四年半高位

今年以来美元/日圆已跳升17.8%。如果到年底前所剩的七个月，美元/日圆都勉力守住那些涨幅，将创下1979年上涨23.7%以来最佳年度表现。

巴克莱在一份报告指出，美元/日圆的扬升大多发生在亚洲交易时段之外，暗示推动日圆走贬的主要力量并非来自当地市场人士。

欧元/美元在周三受挫后，本日持稳，报1.2889；周三数据显示法国陷入衰退，而德国经济仅小幅增长，无力让欧元区经济避免接连六季的萎缩。

该消息周三将欧元推低至1.2642美元的4月4日以来最低水准。

分析师称，如果欧洲央行将存款利率降至零以下，欧元将遭遇全面卖压；央行官员已暗示如果经济进一步放缓，他们可能那么做，意味着储户存放资金于银行还得被收取费用。(完)

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