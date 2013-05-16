港报社评：尊重机制，尽量体恤--星岛日报5月16日

政府公布私人机构薪酬趋势调查结果，按照一贯机制推算出今年公务员加薪指标不足4%，低于财政预算案估计的今年通胀率，公务员组织纷纷表示失望。过去两年公务员加薪不俗，但今年中低级加薪指标3.92%，高级2.55%，低于政府估计的4.5%通胀率，公务员难免失望。

实际上公务员薪酬指标的厘订，向来不与通胀挂鈎，而是参考政府上一个财政年度私人机构的薪酬加幅，避免公私营机构待遇脱节，又不致过分慷纳税人之慨。今次的数据，显示员工收入调升幅度，与一般人的印象和期望有落差。政府参考的样本，已经属于私人机构中的优质雇主，表现尚且差强人意，浮现出经济好景背后的隐忧。人力资源顾问分析，金融企业虽然有加基本薪酬，但是花红大减，拖低整体收入加幅。

另一个现象是高层加幅连续两年小于中低层，反映最低工资效应，企业资源向调升中低层待遇倾斜。公务员没有花红制度，把私企的花红增减折实进基本薪酬。早几年私企花红大旺，公务员薪酬跑赢私企基本薪酬，现在则倒转过来。参考调查计算加幅行之有效，公务员薪酬调整按理应照机制办事。 面对实际的生活需要出发，公务员希望加薪能够跑赢通胀，至少与通胀看齐，避免生活水平下降，加薪不是要弥补以往的通胀，而是应付当下和未来一年的物价开支。 政府决定公务员加薪幅度时，还会考虑物价、士气等因素，提供了公务员组织要求追上通胀的空间。面对低于预期的数据，公务员应尊重机制，当局也可以在不违反原则下，研究如何尽量体恤他们收入受通胀侵蚀之苦。(A04)