港报社评：尊重机制，尽量体恤--星岛日报5月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
政府公布私人机构薪酬趋势调查结果，按照一贯机制推算出今年公务员加薪指标不足4%，低于财政预算案估计的今年通胀率，公务员组织纷纷表示失望。过去两年公务员加薪不俗，但今年中低级加薪指标3.92%，高级2.55%，低于政府估计的4.5%通胀率，公务员难免失望。
实际上公务员薪酬指标的厘订，向来不与通胀挂鈎，而是参考政府上一个财政年度私人机构的薪酬加幅，避免公私营机构待遇脱节，又不致过分慷纳税人之慨。今次的数据，显示员工收入调升幅度，与一般人的印象和期望有落差。政府参考的样本，已经属于私人机构中的优质雇主，表现尚且差强人意，浮现出经济好景背后的隐忧。人力资源顾问分析，金融企业虽然有加基本薪酬，但是花红大减，拖低整体收入加幅。
另一个现象是高层加幅连续两年小于中低层，反映最低工资效应，企业资源向调升中低层待遇倾斜。公务员没有花红制度，把私企的花红增减折实进基本薪酬。早几年私企花红大旺，公务员薪酬跑赢私企基本薪酬，现在则倒转过来。参考调查计算加幅行之有效，公务员薪酬调整按理应照机制办事。 面对实际的生活需要出发，公务员希望加薪能够跑赢通胀，至少与通胀看齐，避免生活水平下降，加薪不是要弥补以往的通胀，而是应付当下和未来一年的物价开支。 政府决定公务员加薪幅度时，还会考虑物价、士气等因素，提供了公务员组织要求追上通胀的空间。面对低于预期的数据，公务员应尊重机制，当局也可以在不违反原则下，研究如何尽量体恤他们收入受通胀侵蚀之苦。(A04)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。