更新版-日本数据：第一季经济成长优于预期，积极刺激措施效果显现

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在经济中约占60%比重的民间消费增长0.9%，与预期相符，且为连续第二季上升，反映出消费者信心转好，部分因为股市表现强劲。

出口因日圆/美元 回落至四年半低点而受到提振，为GDP成长贡献了0.4个百分点，尽管日圆走软导致进口物价上升。

不过，第一季的资本支出情况令人失望，下降了0.7%，与上升0.7%的预估背道而驰，暗示企业景气虽有改善，但日本企业依然保持谨慎，对增加投资犹豫不决。

消费者支出可能因能源和进口商品涨价而受到抑制，除非夏季这一次奖金派发足以弥补可支配收入的下降。

安倍晋三尚未提出其经济战略承诺中的促增长改革计划。但政府增加支出以刺激经济，央行也计划将日本公债持有量提高一倍，这些已大大提振了消费者和企业信心，令日圆/美元 大幅下挫，日股自去年11月安倍首次推出其经济计划以来已经上扬了70%。

“安倍经济学”是否能让日本重现20年来难得一遇的经济持续强劲复苏，这一点还不明确，但分析师预期当经济料将保持当前一季的成长动力，受益于公共投资、日圆贬值以及美国的经济复苏。

“未来一年左右，经济将强劲成长。现在不仅仅是信心转强股市上涨的问题。有证据表明安倍经济学正在发挥影响，经济拥有了坚实的基础，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。(完)