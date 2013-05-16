更新版-日本数据：第一季经济成长优于预期，积极刺激措施效果显现

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
欲浏览日本GDP对比图，请点选(link.reuters.com/ryk52t)
在经济中约占60%比重的民间消费增长0.9%，与预期相符，且为连续第二季上升，反映出消费者信心转好，部分因为股市表现强劲。
出口因日圆/美元 回落至四年半低点而受到提振，为GDP成长贡献了0.4个百分点，尽管日圆走软导致进口物价上升。
不过，第一季的资本支出情况令人失望，下降了0.7%，与上升0.7%的预估背道而驰，暗示企业景气虽有改善，但日本企业依然保持谨慎，对增加投资犹豫不决。
消费者支出可能因能源和进口商品涨价而受到抑制，除非夏季这一次奖金派发足以弥补可支配收入的下降。
安倍晋三尚未提出其经济战略承诺中的促增长改革计划。但政府增加支出以刺激经济，央行也计划将日本公债持有量提高一倍，这些已大大提振了消费者和企业信心，令日圆/美元 大幅下挫，日股自去年11月安倍首次推出其经济计划以来已经上扬了70%。
“安倍经济学”是否能让日本重现20年来难得一遇的经济持续强劲复苏，这一点还不明确，但分析师预期当经济料将保持当前一季的成长动力，受益于公共投资、日圆贬值以及美国的经济复苏。
“未来一年左右，经济将强劲成长。现在不仅仅是信心转强股市上涨的问题。有证据表明安倍经济学正在发挥影响，经济拥有了坚实的基础，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。(完)
(编译 王冠中/郑茵 审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。