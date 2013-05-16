《香港报摘》--其他报纸重要消息5月16日

* 明报：

--希慎兴业 表示，暂无意分拆，集团资金压力亦不大。而且即使零售增长放缓，旗下商场今年续租租金仍有50%升幅。

--具新加坡背景的胜宝旺工程建筑旗下公司Sembawang Living有意与香港政府合作，为市民提供廉价房屋，以市值七折定价，配合先进的建筑技术，兴建时间可快现时三成，协助市民自置居所。

* 星岛日报：

--证监会发表谘询文件，建议大规模修订专业投资者(俗称大户)制度。在法律定义上，证监建议沿用当下的门槛，即个人必须拥有800万港元或以上的投资组合资产(不计物业)，以及具备相应投资经验。

--在地产市场有近50年经验之卓能集团 主席赵世曾赵世曾称，选择不再落注香港地产项目，并将公司业务焦点放在内地、澳门以及马来西亚，以寻找回报更优厚市场开发。

* 苹果日报：

--华人置业 公布，已联同“御海．南湾”两名买家，就澳门政府早前宣告“御海．南湾”土地项目土地修改行为无效，向澳门中级法院提出上诉。

--中国人寿 公布，4月份保费收入为237亿元人民币，按年升23%；而1月至4月间累计保费收入为1,356亿元人民币，按年增加1.95%。

--百盛集团 公布，截至3月底止盈利倒退27%，至2.27亿元人民币，同店销售按年跌2.8%，低于管理层早前给出市场会有低单位数增长的指标。

* 东方日报：

--人保集团 公布，首4个月保费收入1,013.73亿元人民币，其中财险 首4个月保费收入742.62亿元人民币，按年增14.11%。

--联想 将于下周四(23日)公布第四财季及全年业绩。有券商发表报告指，受到季节性因素影响，预测公司第四财季收入将较第三财季下跌14.3%至80亿美元，纯利按年升58.82%至1.08亿美元。

* 文汇报：

--佳兆业集团 透过旗下子公司上海新湾投资，以15.05亿元人民币，竞得上海浦东新区一幅地块。此外，该公司以4.05亿元人民币拿下今年深圳首宗商办用地，连续两日在一线城市拿地，共耗资19.1亿元人民币。

--光大控股 执行董事兼行政总裁陈爽表示，A股首次公开发行(IPO)重启由原定的今年5、6月份延至第三季度，对公司旗下投资基金退出项目会有轻微影响，而有些项目可能会转至香港上市。

* 大公报：

--金朝阳 原计划于今年第二季初及下半年推出三个住宅项目。但集团主席傅金珠表示，受一手楼销售新例实施影响，集团新盘推盘步伐也较谨慎，暂时还没有时间表。

--汇控 行政总裁欧智华认为未来五年，香港、深圳及广东将成为经济走廊，未来集团只需集中于内地主要城市开设分行，主力发展环球银行及资本市场业务，抓紧人民币国际化及CEPA对香港的机遇。

--香港宽频公布，截至2月底止半年度收益录得9.74亿港元，按年增长9.7%。(完)