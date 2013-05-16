港报社评：美元强势回归，股市火上加油--信报5月16日

受美股和美元指数攀上高位的刺激与带动，昨天亚洲股市普遍上扬。当前美元强势「回归」，短期将为全球滙市增添波动，更为美股和日股飙升之势火上加油。很明显，美元势强，美股如今涨势不停；另一方面，日圆滙价亦借美元强势进一步滑落，刺激日股屡创新高。清楚看到，当中的投机性其实相当浓厚。

美滙这轮升势，很大程度是在欧美日推行超宽松货币政策下─尤其圆滙兑美元暴跌，引发全球多国央行相继减息并且出手干预滙市。美国就业市场和零售销售改善，加上市场再传出联储局考虑年底「退市」，进一步强化了美元资产的吸引力。

但美元资产的吸引力与美元未来价值的变化，明显与联储局的宽松货币政策相关，并取决于「退市」之举。严格来说，只有当美国复苏基础牢固，美元的升值才能真正得到实体经济的支持。

可以说，当前金融格局，缺乏足够对应的经济基本因素支持；如今股市火上加油，也意味有加大了投资组合过度调整的风险，并为日后市场埋下巨大波动伏线。

市场明显利用当前流动性泛滥之利，加上美国企业通过金融危机对要素价格进行了调整之机，把美股推上历史性高位。

对新兴经济体来说，欧美日超宽松货币政策的溢出效应，破坏力有变本加厉之虞。降息不仅把全球息差收窄，不排除更多套息热钱回流，而新兴经济体国内低息的信贷环境，亦有加剧企业信贷风险错误定价之忧，加上如今日美股市飙升的市场亢奋气氛，恐怕也在加深新兴经济加速形成资产泡沫的危机，并为全球经济弱势复苏添上新的潜在隐患。(A02)