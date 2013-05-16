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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 09:18 BJT

台湾股市：开高，因执政党立委提出证所税修正案

路透台北5月16日 - 台湾股市周四开盘上涨0.53%，此前执政党立委提出证所税修正案，以期提振股市交易。

加权股价指数 开盘报8,362.49点，电子类指数 和金融保险类指数 分别上涨0.6%和1.3%。(完)
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