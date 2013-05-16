港报社评：台须强硬到底，大陆支持护渔--文汇报5月16日

台湾对菲律宾政府轻率敷衍、缺乏诚意的回应表示强烈不满，不排除有更严厉的制裁。台湾将在发生血案的海域举行护渔联合军演。大陆国台办主任张志军向菲律宾政府喊话，要求菲国严惩凶手，给被害渔民一个交代；并表示两岸是一家人，对于任何有助于维护两岸渔民权益的事情，大陆都愿意积极考虑。

此次菲律宾公务船枪杀手无寸铁的渔民，属于粗暴践踏国际法的野蛮行为。菲律宾在道歉时声称台湾渔民洪石成的死亡是“一件不幸且非意料中的生命丧失”，企图掩盖菲律宾违反国际法的事实。在这一点上，台湾方面决不可退让，必须强硬到底，一定要菲律宾承认违反国际法的事实，严惩凶手，否则，难以确保同类事件不会再发生。

这次菲律宾枪杀台湾渔民事件发生后，海峡两岸同声谴责菲律宾的野蛮行径。菲方对台湾的最后通牒置之不理，两岸携手共同对付菲政府的呼声变得更大。台湾岛内11日的调查显示，有69%的人支持两岸携手共同对付菲政府，14日的民调则增加至74%。近年来两岸关系和平发展，事实证明两岸合则两利，分则两害，两岸理应以实际行动共同维护中华民族的根本利益。两岸应该联手共御外辱，维护同胞的共同利益。

美国政府在菲律宾射杀台湾渔民事件上，连最起码的批评谴责都没有，毫无正义感，毫无公正可言。实际上就是「纵容」。菲律宾之流的国家正是在美国的纵容下，在南海、东海等地为非作歹，美国同样应受到谴责。(A05)