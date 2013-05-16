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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 09:38 BJT

香港股市：恒生指数开高0.3%，腾讯控股受强劲业绩提振跳升

路透香港5月16日 - 香港股市周四开盘上扬，受腾讯控股 跳升5%扶助，此前该公司公布季度获利强劲增长37%。

恒生指数 开高0.3%至23,110.2点，恒生国企指数 开盘下跌0.3%。

中国市值最大的互联网公司--腾讯控股周三表示，第一季网络通讯软件微信和WeChat的合并月活跃账户同比增长逾两倍。 (完)
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