《全球主要央行动态》--5月16日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月9日-5月16日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应缩减购债计划，以降低继续扩大资产负债表的风险，并指出美联储上次会议声明明确说明，其可能改变购债速度。

费城联储总裁普洛瑟警告，若美联储下个月不缩减资产购买，则可能使自身来之不易的信誉受损。普洛瑟称，美联储应认真看待其仅会在劳动市场情况大幅改善前买债的承诺，并且开始缩减购买规模。普洛瑟今年在联储没有政策投票权。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，通胀低于目标，但美联储作出政策反应还为时过早。其表示，失业率过高，通胀较低，美联储应继续竭尽所能；但如果就业市场持续改善，则对是否减少第三套量化宽松政策抑或突然结束都持开放态度。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，房市改善显示美联储刺激计划或可退出MBS市场，美联储可能将到期的MBS证券本金投向公债市场，以此退出MBS市场。近期美国通胀率下降可能是暂时的，通胀预期仍然稳定 目前通胀前景不错，但认为未来几年的通胀前景存在风险。

美联储主席贝南克表示，影子银行体系继续给金融稳定构成威胁，银行融资市场可能仍然无法应对大量违约的出现。贝南克阐释了美联储在监督银行体系稳定中的角色。他并表示，美联储密切关注着资产市场，以寻找过度冒险的迹象。

**欧洲**

欧洲央行官员维斯科称如果经济需要进一步帮助，欧洲央行可能把存款利率降至负值。维斯科称个人认为下调存款利率会是有效的。维斯科称存款利率降至负值可能带来意想不到的后果，但央行知道如何应对。

英国央行维持利率水准在0.5%不变,量化宽松规模在3,750亿英镑不变，选择查看其提振放贷的措施是否带动经济。英国央行本次政策符合分析师预期。分析师认为央行现将焦点从购买债券转移向提振信贷流动的计划上。

英国央行几年来首次预测，经济成长速度将快于三个月前的预测，通胀率也将低于此前预估，尽管央行总裁金恩金恩仍然警告称，不可对经济复苏想当然。这份通胀报告称英国央行的货币政策立场“极具刺激效应”，并称英国经济“未来三年可能持续温和复苏”。

金恩也表示，采取更为激进举措重塑英国银行业为时不算过晚；通胀预估显示英国没有太多回旋余地，不过负利率可供讨论，货币政策委员会(MPC)可在未来选择使用。

英国央行首席经济学家戴尔称，若宽松货币政策保持时间太长，可能对金融稳定构成风险。

**日本**

日本央行周三提出将向东京货币市场大规模挹注资金，以试图缓和公债收益率(殖利率) 的蹿升之势。日本央行提出将在周五通过市场操作注入2.8万亿(兆)日圆(270亿美元)的资金，规模将是单日通常供应量的三倍多。

日本央行总裁黑田东彦表示：疲弱日圆某种程度可将物价推高，因进口物价升高；并非试图达成因进口物价造成的暂时性物价上涨；试图要在良性经济循环下达成通胀；产出缺口缩窄和通胀预期上升将对达成通胀做出贡献；不对汇率水准及走向置评。

黑田东彦表示，汇率由市场决定，日本央行在指导货币政策时未以汇率为目标；4月放宽政策以来日本市场一直震荡，但逐渐稳定；全球经济逐渐改善，但必须关注风险。

**澳洲**

澳洲央行表示，通胀预估下修、以及明年以前经济成长低于一般水平的可能性，是该行将利率降至历史低点的部分原因。澳洲央行公布经济季度报告，当中并未明确暗示其是否将再次降息。不过该行重申资源投资接近高峰、澳元汇价偏高、以及政府支出持续紧缩等因素对经济的拖累将延续至明年左右。

**中国**

中国央行发布的2013年第一季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，增强政策前瞻性、针对性和灵活性，统筹考虑稳增长、控通胀、防风险，把握好货币政策调控的重点、力度和节奏，保持价格总水平基本稳定。报告对通胀的措辞则略有缓和，指出当前物价对需求扩张仍比较敏感，在物价总水平回落的同时，要前瞻性引导、稳定好通胀预期。央行并表示，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，同时关注企业杠杆和地方政府负债。

**其他**

俄罗斯央行维持政策利率不变，并称经济下滑风险仍然存在。

印尼央行维持指标利率在5.75%不变，一如预期。