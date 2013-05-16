全球金市：金价连续第六日下跌，为2009年3月以来最长连跌走势

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较上日减少0.43%至1,047.14吨，为2009年3月以来最低，周二时为1,051.65吨。

印度实货黄金的溢价本周因供应有限而跳涨，此前印度央行对黄金进口设限以控制创纪录的经常帐赤字。

美国财政部高层官员周三表示，美国将自7月1日开始对伊朗厉行制裁行动，禁止政府或民间企业卖给伊朗黄金。(完)

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