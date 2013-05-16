港报社评：廉署刑事查汤显明须有看得见的公正--明报5月16日

律政司宣布由廉署对前任廉政专员汤显明展开刑事调查，并作特殊安排，意图强化公衆的信心。领导调查的白韫六专员，要做到「看得见公正」。若白韫六处理得法，廉署可以转化这次危机为契机。

首先，案件由现任专员白韫六领导调查，有别过去由执行处首长领导的做法；另外，律政司拣选参与调查工作人员的准则，要求除了正常公务，与汤显明没有直接或间接连系或关系。

由白韫六领导的调查，表面上人员有区隔，但是调查人员与被调查人员之间在过去、现在甚至调查之时仍然处于工作互动关系，官官相护的质疑不可能消退。所以，「看得见的公正」仍然迷雾团团。

「廉政门」最重要内涵，是涉及内地与中联办官员的部分。廉署就汤显明被投诉而展开的刑事调查，与内地和中联办的取态有很大关系。若廉署要求中联办提供资料，却遭拒绝，则廉署可以怎么做？但廉署对汤显明事件是秘密调查，与独立调查委员会一切都摊在阳光下进行，完全是两回事。

白韫六专员承诺大公无私、秉公办理的取态，期望能增加该案件调查过程的透明度，增加公衆对调查的信心。律政司就廉署这次刑事调查的工作和进展，提出须定时交由「审查贪污举报谘询委员会」审议，但汤显明被投诉事项是在任内5年发生，这个委员会并未发现任何问题，显然未能满足公衆期望。

白韫六应该考虑另辟蹊径，例如定期向立法会保安事务委员会通报。白韫六若能做到「看得见的公正」，不但可以洗脱廉署腐败的污名，更可趁此机会重建廉署的廉洁、公正形象。(A02)