港报财经评论：政策牛不怕“收水”--信报5月16日

政策牛不怕“收水”/习广思

美股牛气冲天，是高处不胜寒，抑或高处未算高？赚钱之神David Tepper前晚继续发表牛市论。Tepper表示，依然看好美股，联储局未来半年财赤1,000亿美元，同期买债规模是5,000亿美元，即有4,000亿美元等住入市，投资者不应担心联储局放慢买债；反而，联储局最好真的减少买债，而股市将会继续稳步上升。如果联储局不放慢买债，股市将进入一个神经紧张的市场。Tepper对美国经济前景乐观，理由是楼市、车市持续好转，现时处于经济复苏初期。赚钱之神对美股的乐观，其实就像股神的投资建议一样，看淡债券、看好经济，同时认为现阶段美股不贵，而且各国央行持续放水，增加他们的信心。然而，Tepper是政策牛，他持续支持联储局买债放水，但他竟然毋惧贝南奇收水，预测债市热钱会转投股市，这是一个新观点。

上周联储局放风话收水，股市居然未见紧张，淡定有钱剩。不过，愈近年中，相信下半年收水噪音会更加多，成为股市波动的源头，投资者记住要听的是放水话事人枝笛，其他一切都是风声而已。欧美日股持续涨升，中港股市缺水，恒指表现呆滞。恒指昨天开市后重上23,000点，高见23,163点，收报23,044点，上升113点。全日成交额548亿港元，沽空比率10.94%，连续两日高过10%。恒指暂时守住10天线，但动力明显不够，再有反弹亦在24,000点见阻力，下跌则在22,500点或见支持，形成指数上落、短期难见突破的格局。然而，此际大市塘水滚塘鱼，资金不足，难推高重磅指数股，成为好淡双方角力的棋子。不过，资金虽不多，但在中小型、二三线股身上已足够发挥作用。昨日港股有79只股票见一年新高，这3天指数胶着，大市有133只股份见一年新高，继续炒股不炒市。

投资者兵分两路，一是向落后股入手，二是追买强股。利丰 获瑞银改变投资建议，股价急涨8.3%；思捷 发盈警兼被踢出恒指，但股价续见反弹。瑞房 、龙工 、安踏 等落后弱股炒上，反映资金在落后股身上追逐，理由是什么属其次。强势股续强，智能手机相关股瑞声 、舜宇光学 股价轮流见新高。高息股续见追捧，多只房托股价创新高，领汇 涨2.4%，股息率跌至不够3厘，多只地产信托将上市，或多或少是炒影子股效应。强势濠赌股有换马迹象，澳博 突破一年新高。(B02)

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欧罗充斥悲观情绪/苏子

昨天欧罗区公布差于预期的首季GDP数据后，令欧罗兑美元饱受严峻沽压，更失守1.29关口，汇价曾低见1.2849水平。目前市场情绪对欧罗兑美元后市的走势较为悲观，但昨晚乏力反弹，并以大阴烛低收，预料将进一步考验周线一目均衡图的1.2805云雾区底部支持；反之，若能在1.2850附近喘定跌势，最后收市时已见返回1.291即市阻力附近，使日线图呈现近似锤头利好形态的话，那便不宜对欧罗兑美元的短期走势看得太淡了，相信汇价或在市场一片看淡声中重返1.3心理关口以上，并挑战上周五的1.305高位阻力。

美元兑日圆已突破102.43的即市高位阻力，暂时曾高见102.76水平。由于昨天美元兑日圆上升的同时，欧罗兑日圆仍在上日收市价附近争持，并无明显趋势，这反映昨天美元兑日圆的上升动力主要来自美元整体走势的良好上升势头，而非日圆本身出现新的下跌动力。若稍后美元的良好上升势头有逆转的迹象，例如美汇指数因为一直乏力企稳在84关口以上波动，随后更显着回落至上月4日的83.49高位以下收市，与此同时美元兑日圆亦见跟随回落的话，相信近期呈现大弱势的日圆汇价将有望止跌回稳，可以避免继续以单边市形式往下寻底。

留意昨天欧洲市美汇指数曾高见84.03水平，此高位与20周保历加通道的84.12顶部阻力十分接近。如本周结束时美汇指数乏力升破此通道顶部阻力收市，相信下周美元将有较高机会出现逆转性的回落，正式结束自2月初开始的上升浪；因此，届时宜提防美元兑日圆亦会出现十分明显的调整浪，正式返回100心理关口以下波动。(B09)