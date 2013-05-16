重发-港报财经评论：闷市追货，个股策略--经济日报5月16日

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闷市追货，个股策略/林瑞芬

港股回调两日后，藉美股冲高，汇丰 放料指会增派股息利诱，进行反弹。判势，大市仍上落为主，短期策略重点精选低买高卖股炒波幅。大市成交额548亿港元；恒指昨收报23,044，微升113点；国指收报11,083，微升50点。大户重点在推销新股，多只中、小型新股招股或筹备上市，每单集资数以十亿港元计算，且看连汽车零售股万都中国都要来筹最多21亿港元。惟银河证券 及中石化炼化 先后收窄招股价范围，新股热一般，对大市就更难有冲喜作用。朗廷酒店 今日正式公开招股加入吸资战团，以高息利诱，未知大家又会否心动？

对港股的闯大关之力仍存保留看法。一来，过去三周的大市反弹未配合，更为关键是重磅国企股未有太强催化剂出现眼前。据银监会最新公布，中国内地银行资本充足率显着下降，一季度商业银行资本充足率环比降0.97个百分点至12.28%，核心资本充足率下滑0.77个百分点至9.85%，两项指标均跌至近两年低点，意味着上市银行将有强烈的再融资需求，内银股的上升空间有限，制约港股的大空间。关注国指仍然受制于100天线11,300，昨收11,083。中国的宽货币冷经济局面，还是有点令投资者摸不着头脑。官媒中国证券报就发文指A股恐怕要到2017年才能走出低谷。港股现货市场有所依的暂且都是美股的迭创新高，在看好的投资者暂未有太大把握拿下23,500据点，但看淡的投资者又苦无利淡消息催化，好淡拉锯途中，守22,500其上，以23,000为中轴争持。

不想被股指上落闷势闷毙，面前路有两条，一是跟势追涨破位实力股；二是精选可低买高买股炒波幅。跟势追涨破位实力股的发掘而言，信义玻璃 昨突破6港元心理大关，收6.17港元，下一级要到6.8港元至6.9港元先可能遇阻力。上周该股开步是因为旗下电子于安徽的超薄电子玻璃生产线刚宣布投产，有关玻璃主要应用于智能手机及平板电脑，食正近期大热手机电脑潮，今周六及日会组记者团上访，股价预热。二来，大摩成分股的改动公布在即，美银美林曾经预计该股有可能晋身其中。短炒建议，5.75港元止蚀。追踪破位股份方面，会德丰 亦见态勇，每股帐面资产值逾75港元。会德丰昨升3.5%至46.15港元收市，破关45港元，反覆升试50港元可能性在。近年集团积极拓展香港地产业，一洗控股公司缺乏积极之态度，收窄股价与资产值折让率。(B04)