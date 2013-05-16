版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 09:51 BJT

《汇市简讯》美元/日圆陷于窄幅区间，短线投机客卖出

0126GMT

* 美元/日圆在亚洲盘陷于101.97-102.30的窄幅区间

* 美国、英国短线投资者卖出，汇价略有疲软，但跌势有限

* 日本进口商等买方在102.00下方有强劲买盘

* 有传闻称在101.80下方有一些停止单

* 上档有强烈卖兴，尤其是102.70-80以上。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐