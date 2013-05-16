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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 09:47 BJT

****《港报快速浏览》--5月16日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：台须强硬到底，大陆支持护渔--文汇报                                
 港报社评：尊重机制，尽量体恤--星岛日报                                      
 港报社评：美元强势回归，股市火上加油--信报                                  
 港报社评：廉署刑事查汤显明须有看得见的公正--明报                            
 港报社评：强美元若损经济，奥巴马难忍--经济日报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：闷市追货，个股策略--经济日报                                  
 港报财经评论：政策牛不怕“收水”--信报                                      
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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