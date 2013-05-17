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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 09:23 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国财政部200亿元人民币50年固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值4.31%
  河南国资运营公司5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承
  盐城国资投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，南京银行主承
  重庆对外经贸集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承
  天津城投集团50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和中信银行主承
  紫江企业 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承
  四川铁路产业投资集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和交通银行主承
  大冶有色金属8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承
  河南投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行和兴业银行主承
  阳泉煤业集团煤化工投资公司5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和北京银行主承
  中国水电建设四川电力开发8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行和光大银行主承
  中国航空技术国际控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承
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  二、新债上市：
   
  中国央行170亿元三个月期央行票1301003，参考收益率2.9089% 
  财政部150亿元九个月期贴现国债139903，参考收益率2.8637%
  天津滨海发展投资控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380170，票面利率6.79% 
  天津泰达建设集团12亿元七年期固息债1380190，票面利率6.89%
  哈尔滨水务投资15亿元七年期固息债1380193，票面利率5.70%
  中国铝业  20亿元九个月期超短期融资券011320001，票面利率3.80%
  中国航空油料集团25亿元六个月期超短融011335003，票面利率3.75%
  五矿集团20亿元六个月期超短融011333007，票面利率3.75%
  东风汽车集团 30亿元九个月期超短融011359001，票面利率3.80%
  恒力集团10亿元一年期短融041352023，票面利率5.30%
  东北轻合金1亿元一年期短融041359036，票面利率4.87%
  中国轻工集团5亿元一年期短期融资券041354031，票面利率4.07%
  光明食品(集团)20亿元一年期短融041361024，票面利率4.06%
  国信证券17亿元三个月期短融071311002，票面利率3.75%
  青岛即发集团3亿元一年期短融041360034，票面利率5.30%
  武汉商贸国有控股5亿元五年期中票1382242，票面利率5.58%  
  广州城建投资集团30亿元五年期中期票据1382243，票面利率4.78%
  常州城建集团8亿元五年期中票1382244，票面利率5.00%  
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  三、缴款：   
  
  中国央行170亿元三个月期央行票1301003，发行价格99.28元
  南方电网50亿元六个月期超短融
  中国铝业公司50亿元一年期短融
  昆明制药 1.5亿元一年期短融
  湖南高速公路建设开发总公司16.6亿元一年期短融
  厦门路桥建设集团5亿元一年期短融
  阿拉尔统众国资经营公司8亿元一年期短融
  中山公建集团2亿元一年期短融
  曙光股份 4亿元一年期短融
  新疆投资发展集团5亿元一年期短融
  山东王晁煤电集团2亿元三年期中票
  重庆商社集团5亿元五年期中票
  玖龙纸业(重庆)7亿元三年期中票
  中条山有色金属集团5亿元三年期中票
  山东钢铁集团30亿元五年期中票
  江苏交通控股14亿元10年期中票
  福建旗滨集团3亿元三年期中票
  甘肃建设投资控股集团5亿元三年期中票
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  四、还本付息：
  
  华能国际  50亿元九个月期超短融011212003到期兑付，票面利率3.70%
  中国华粮物流集团北良公司4亿元一年期短融041253022到期兑付，票面利率4.60%
  浙江中成控股集团4亿元一年期短融041253023到期兑付，票面利率5.70%
  江阴利港发电6亿元一年期短融041254021到期兑付，票面利率4.83%
  浙江凯喜雅国际股份公司1亿元一年期短融041268002到期兑付，票面利率7.48%
  宏润建设 2.2亿元一年期短融041270001到期兑付，票面利率5.70%
  上海东方明珠集团13亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082096到期兑付，基本利差1.40%
  财政部300亿元30年期固息国债070006付息，票面利率4.27%
  河南投资集团5亿元15年期固息债078011付息，票面利率4.50%
  河南投资集团15亿元20年期固息债078012付息，票面利率4.62%
  财政部560.5亿元10年期固息国债110024付息，票面利率3.57%
  国家开发银行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)110207付息，基本利差0.85%
  辽宁忠旺集团12亿元三年期中票1182161付息，票面利率5.68%
  财政部280亿元50年期固息国债120008付息，票面利率4.25%
  盘锦建设投资公司15亿元七年期固息债1280150付息，票面利率7.50%
  上海地产集团28亿元五年期固息债1280151付息，票面利率6.12%
  中石油集团200亿元五年期中票1282156付息，票面利率4.35%
  广州岭南国际企业5亿元三年期中票1282157付息，票面利率5.50%
  北京城市排水集团15亿元五年期中票1282158付息，票面利率5.37%
  南京化学工业园5亿元三年期中票1282159付息，票面利率6.95%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --据中国国家外汇管理局网站显示，4月新批63亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度，截至4月末
，外汇局批复的RQFII投资额度合计763亿元，其中基金系机构获批656.50亿元。 
  --国际清算银行公布，4月份人民币实际有效汇率指数为115.24，环比上涨0.88%。这是人民币实际有效汇率连
续7个月创历史新高。 
    
  5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  5/23汇丰发布5月制造业PMI初值
  5/27公布1-4月规模以上工业企业利润
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/康熙泽；审校 曹巍浩/吴芳)
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