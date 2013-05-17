《中国债券市场每日交易备忘》--5月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部200亿元人民币50年固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值4.31% 河南国资运营公司5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承 盐城国资投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，南京银行主承 重庆对外经贸集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 天津城投集团50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和中信银行主承 紫江企业 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 四川铁路产业投资集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和交通银行主承 大冶有色金属8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 河南投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行和兴业银行主承 阳泉煤业集团煤化工投资公司5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和北京银行主承 中国水电建设四川电力开发8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行和光大银行主承 中国航空技术国际控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国央行170亿元三个月期央行票1301003，参考收益率2.9089% 财政部150亿元九个月期贴现国债139903，参考收益率2.8637% 天津滨海发展投资控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380170，票面利率6.79% 天津泰达建设集团12亿元七年期固息债1380190，票面利率6.89% 哈尔滨水务投资15亿元七年期固息债1380193，票面利率5.70% 中国铝业 20亿元九个月期超短期融资券011320001，票面利率3.80% 中国航空油料集团25亿元六个月期超短融011335003，票面利率3.75% 五矿集团20亿元六个月期超短融011333007，票面利率3.75% 东风汽车集团 30亿元九个月期超短融011359001，票面利率3.80% 恒力集团10亿元一年期短融041352023，票面利率5.30% 东北轻合金1亿元一年期短融041359036，票面利率4.87% 中国轻工集团5亿元一年期短期融资券041354031，票面利率4.07% 光明食品(集团)20亿元一年期短融041361024，票面利率4.06% 国信证券17亿元三个月期短融071311002，票面利率3.75% 青岛即发集团3亿元一年期短融041360034，票面利率5.30% 武汉商贸国有控股5亿元五年期中票1382242，票面利率5.58% 广州城建投资集团30亿元五年期中期票据1382243，票面利率4.78% 常州城建集团8亿元五年期中票1382244，票面利率5.00% ============================================================================ 三、缴款： 中国央行170亿元三个月期央行票1301003，发行价格99.28元 南方电网50亿元六个月期超短融 中国铝业公司50亿元一年期短融 昆明制药 1.5亿元一年期短融 湖南高速公路建设开发总公司16.6亿元一年期短融 厦门路桥建设集团5亿元一年期短融 阿拉尔统众国资经营公司8亿元一年期短融 中山公建集团2亿元一年期短融 曙光股份 4亿元一年期短融 新疆投资发展集团5亿元一年期短融 山东王晁煤电集团2亿元三年期中票 重庆商社集团5亿元五年期中票 玖龙纸业(重庆)7亿元三年期中票 中条山有色金属集团5亿元三年期中票 山东钢铁集团30亿元五年期中票 江苏交通控股14亿元10年期中票 福建旗滨集团3亿元三年期中票 甘肃建设投资控股集团5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华能国际 50亿元九个月期超短融011212003到期兑付，票面利率3.70% 中国华粮物流集团北良公司4亿元一年期短融041253022到期兑付，票面利率4.60% 浙江中成控股集团4亿元一年期短融041253023到期兑付，票面利率5.70% 江阴利港发电6亿元一年期短融041254021到期兑付，票面利率4.83% 浙江凯喜雅国际股份公司1亿元一年期短融041268002到期兑付，票面利率7.48% 宏润建设 2.2亿元一年期短融041270001到期兑付，票面利率5.70% 上海东方明珠集团13亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082096到期兑付，基本利差1.40% 财政部300亿元30年期固息国债070006付息，票面利率4.27% 河南投资集团5亿元15年期固息债078011付息，票面利率4.50% 河南投资集团15亿元20年期固息债078012付息，票面利率4.62% 财政部560.5亿元10年期固息国债110024付息，票面利率3.57% 国家开发银行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)110207付息，基本利差0.85% 辽宁忠旺集团12亿元三年期中票1182161付息，票面利率5.68% 财政部280亿元50年期固息国债120008付息，票面利率4.25% 盘锦建设投资公司15亿元七年期固息债1280150付息，票面利率7.50% 上海地产集团28亿元五年期固息债1280151付息，票面利率6.12% 中石油集团200亿元五年期中票1282156付息，票面利率4.35% 广州岭南国际企业5亿元三年期中票1282157付息，票面利率5.50% 北京城市排水集团15亿元五年期中票1282158付息，票面利率5.37% 南京化学工业园5亿元三年期中票1282159付息，票面利率6.95% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据中国国家外汇管理局网站显示，4月新批63亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度，截至4月末 ，外汇局批复的RQFII投资额度合计763亿元，其中基金系机构获批656.50亿元。 --国际清算银行公布，4月份人民币实际有效汇率指数为115.24，环比上涨0.88%。这是人民币实际有效汇率连 续7个月创历史新高。 5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/康熙泽；审校 曹巍浩/吴芳)