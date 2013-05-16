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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 09:54 BJT

中国证券：4月净增QFII额度1.37亿美元,总额增至418.82亿美元

路透上海5月16日 - 中国外汇管理局最新公布数据显示，截至今年4月底，已有198家QFII(合格境外机构投资者)合计获批418.82亿美元的投资额度，较上月底净增1.37亿美元。除两家机构首次获批或获准增加额度外，还有一家机构较为罕见地减少额度。

刊登在外汇管理局网站的《合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表》并显示，今年4月份，EJS投资管理公司首次获批0.5亿美元额度，台湾复华证券投资信托股份公司获批增加1亿美元额度。

而安石新兴资本市场管理公司4月则减少0.13亿美元额度，使其拥有额度降至0.37亿美元。

　　同时公布的《合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表》显示，截止4月底，国内各类金融机构共获QDII额度850.27亿美元，较上月底增9亿美元。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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