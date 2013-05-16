中国证券：4月净增QFII额度1.37亿美元,总额增至418.82亿美元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海5月16日 - 中国外汇管理局最新公布数据显示，截至今年4月底，已有198家QFII(合格境外机构投资者)合计获批418.82亿美元的投资额度，较上月底净增1.37亿美元。除两家机构首次获批或获准增加额度外，还有一家机构较为罕见地减少额度。
刊登在外汇管理局网站的《合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表》并显示，今年4月份，EJS投资管理公司首次获批0.5亿美元额度，台湾复华证券投资信托股份公司获批增加1亿美元额度。
而安石新兴资本市场管理公司4月则减少0.13亿美元额度，使其拥有额度降至0.37亿美元。
同时公布的《合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表》显示，截止4月底，国内各类金融机构共获QDII额度850.27亿美元，较上月底增9亿美元。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。