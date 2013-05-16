中国数据：4月FDI同比增长0.4%，至84.35亿美元--商务部

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京5月16日 - 中国商务部周四公布,今年4月全国实际使用外资(FDI)金额84.35亿美元，同比增长0.4%。
商务部新闻稿并称，1-4月累计实际使用外资金额为383.4亿美元，同比增长1.21%。
此前数据显示，中国3月FDI金额124.21亿美元，同比增长5.65%，连续第二个月同比增长。
在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。
历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :
2013年4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
金额 84.35 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01
同比 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74 (完) (发稿 尹嫄婷 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。