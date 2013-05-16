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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 10:19 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初微升，出口商抛汇

路透台北5月16日 - 台币兑美元 周四盘初微升，但因央行上日临收盘之际助贬台币，今日实际走势较上日变动不大。

汇银人士表示，台股 近期走势颇为强劲，频创高位，这也缓和了本波台币贬值的幅度及速度。

交易员观察市场最新动态：

* 台湾股市 开盘扬升0.5%左右，此前执政党立委提出证所税修正案，预料有望提振股市

* 出口商抛汇意愿还不小

* 今、明天开始部分鸽派美联储成员将讲话，可能对美元指数稍有压力

* 本地时间近10时，台北外汇经纪公司成交量在1.30亿美元，上交易日约为2.81亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.800-29.900

最新相关报导链接：

* 《综述》美国4月工业生产和趸售物价均下降，显示经济成长乏力

* 日本数据：第一季GDP较前季成长0.9%优于预期，因消费者支出上升

* 日本经济：预计将延续以国内需求为主导的持续复苏--经济财政大臣

* 英国经济：采取更为激进举措重塑银行业为时不算过晚--央行总裁金恩

* 表格：欧元区第一季GDP初值较上年同期下滑1.0%，预估为下滑0.9%

环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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