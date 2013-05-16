台湾汇市：台币兑美元盘初微升，出口商抛汇

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北5月16日 - 台币兑美元 周四盘初微升，但因央行上日临收盘之际助贬台币，今日实际走势较上日变动不大。
汇银人士表示，台股 近期走势颇为强劲，频创高位，这也缓和了本波台币贬值的幅度及速度。
交易员观察市场最新动态：
* 台湾股市 开盘扬升0.5%左右，此前执政党立委提出证所税修正案，预料有望提振股市
* 出口商抛汇意愿还不小
* 今、明天开始部分鸽派美联储成员将讲话，可能对美元指数稍有压力
* 本地时间近10时，台北外汇经纪公司成交量在1.30亿美元，上交易日约为2.81亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.800-29.900
最新相关报导链接：
* 《综述》美国4月工业生产和趸售物价均下降，显示经济成长乏力
* 日本数据：第一季GDP较前季成长0.9%优于预期，因消费者支出上升
* 日本经济：预计将延续以国内需求为主导的持续复苏--经济财政大臣
* 英国经济：采取更为激进举措重塑银行业为时不算过晚--央行总裁金恩
* 表格：欧元区第一季GDP初值较上年同期下滑1.0%，预估为下滑0.9%
环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。